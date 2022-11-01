Tahıl krizi çözülürse müzakerelerin önü açılır

Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından tahıl ihracatına izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'nı hafta sonu askıya almasının ardından dünyanın gözü bir kez daha Türkiye'nin attığı adımlara kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küresel krizin önüne geçmek için yine devreye girdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, tahıl sevkiyatına ilişkin çözüm odaklı bir işbirliğini tesis edeceklerine emin olduğunu iletti. Erdoğan, Putin'e tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile de görüşeceğini belirtti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise anlaşmanın devam edeceği yönünde mevcut verileri değerlendirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından ayrılmış olan ve denizde seyir halinde olan gemiler yollarına devam ediyor. Türk bandıralı gemilerin çıkışında herhangi bir sorun yaşanmadı, onlar çıkışa devam edecekler" diye konuştu.Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. Almanya'nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye-AB diyaloğunun, Gümrük Birliği'ni güncelleme görüşmelerinin ve müzakerelerin canlandırılması gerektiğini dile getirdi.Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, "Türkiye'nin bu anlaşmanın devamı yönünde gösterdiği çabalardan dolayı gerçekten çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.