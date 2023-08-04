Tahıl krizine çare yine Türkiye! ABD’den Türkiye’ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin New York kentinde düzenlenen çatışmaların neden olduğu kıtlık ve gıda güvensizliği konulu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Blinken, "Gerçekte, yaptırımlar gıda ve gübreyi açıkça dışlıyor. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan vazgeçtiği sırada, Rusya her zamankinden daha yüksek fiyatlarla daha fazla tahıl ihraç ediyordu" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 11 Afrika ülkesi ve Haiti'ye gıda güvensizliğine yol açan etmenlerle mücadele etmek ve dayanıklılığı artırmak için 362 milyon dolarlık yeni fon sağlayacağını aktaran Blinken, yaklaşık 90 ülkenin gıdanın bir savaş silahı olarak kullanılmasına ve sivillerin bir savaş taktiği olarak aç bırakılmasına son vermek için harekete geçmeyi" taahhüt ettiklerini ifade etti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR



Blinken ayrıca, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı eski haline getirmek için çalışan Türkiye ve diğer aktörlere teşekkür etti.

BM'DEN KINAMA



BM Güvenlik Konseyi açlığın savaş yöntemi olarak kullanılmasını kınadı

BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen resmi bir bildiride ise, uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklanan sivillerin aç bırakılmasının bir savaş yöntemi olarak kullanılması ve insani yardımlara erişimin hukuka aykırı olarak engellenmesi şiddetle kınandı.



Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin girişimiyle 22 Temmuz 2022 tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmıştı. İlk olarak 120 günlüğüne imzalanan anlaşma daha sonra 3 kez uzatılmıştı. Rusya, 17 Temmuz 2023 tarihinde sona eren anlaşmayı kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kaldırılmadığı gerekçesiyle uzatmama kararı almıştı.

