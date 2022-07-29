Tahıl sevkiyatı başlıyor

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak sevkiyat için gereken tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi. Kubrakov, Odessa'ya yakın Yujnıy Limanı'nı da gelecek hafta sonuna kadar sevkiyat için hazır hale getireceklerini bildirdi. Kubrakov, "Hafta sonuna kadar limanlarımızdan ilk gemilerin gönderileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. Tahıl ihracatı sorununun çözülmesi sürecine katkı sağlayan taraflara, bu sürece destek veren Ukrayna'nın ortak ülkelerine teşekkür eden Kubrakov, "Türk tarafına özel teşekkürler" dedi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths de Türkiye'nin Ukrayna limanlarından güvenli tahıl sevkiyatı için gösterdiği çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İspanyol El Mundo gazetesine konuştu. Altun, İstanbul'daki anlaşma ile küresel gıda krizinin önüne geçildiğini belirtti, "Türkiye, kendine biçilen rolü oynayan ülke olmaktan çıktı" dedi.