Tahliye koşulları ağırlaşıyor

Ukrayna
'nın farklı şehirlerinde tahliyeler, bombardımanların altında sürüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, şiddetli çatışmaların yaşandığı şehirlerde tek taraflı olarak her gün saat 10.00'dan itibaren insani koridor açacaklarını duyurdu. BM'den 'Ukrayna'da insani durum hızla kötüye gidiyor' uyarısı geldi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri 1.9 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve batıda Lviv
kentine doğru gittiğini söyledi.
2.3 milyon kişinin de ülkeden ayrıldığını belirten Dujarric, bunun 1 milyonunun çocuk olduğunu bildirdi. Dujarric, insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ukraynalı yetkililer, Rus kuşatması altındaki Mariupol kentinde sivillerin mahsur kaldığını, Rusya
'nın bombardımanı yüzünden kente gıda, su ve ilaç gönderilemediğni bildirdi. Bölgede günlerdir açılması planlanan tahliye koridoru da Rusya'nın saldırıları yüzünden bir türlü gerçekleşemedi.