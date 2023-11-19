Tahliye yalanıyla ölüm yoluna sürgün

7 Ekim'den bu yana Gazze'de her gün yeni bir katliam yağan siyonist İsrail rejimi 8 gündür abluka altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ni dün zorla boşalttırdı. İsrail hastane idaresinden bir saat içinde hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu hastanenin boşaltılmasını istedi. Dün sabah erken saatlerde ise hastanedekileri zorla dışarı sürdü. İsrail Ordusu sosyal medya hesabınsan yayımladığı mesajda hastanedekilerin beyaz bayrak kullanarak güvenli bir şekilde tahliyesinin gerçekleştirilmesinden sorumlu oldukları mesajını paylaştı. Ancak Şifa Hastanesi doktorlarından Ömer Zaqut ve Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, İsrail'in hastaları Refah sınır kapısından insani yardımların gönderildiği Salah al-Din Caddesi'nden değil de daha önce defalarca kez sürgüne zorlayarak bombaladıkları ve yüzlerce cesetin olduğu El Raşid ve El Wehda caddeleri üzerinden gitmeye zorladıklarını söyleyerek "Bu yol üzerinde yürümekte bile zorlanana hastalar ve siviller İsrail askerlerinin zulmüne maruz kalacaklar" dedi.Şifa Hastanesi'nde 7000 sivil 8 gündür aç susuz bir şekilde abluka altında bekletiliyor. Hastaneye sadece 400 kişiye yetecek kadar gıda girebiliyor. Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş hastanede 100-120 civarında hastanın kaldığını ve bunların ambulansla tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyona ihtiyaç duyduklarını belirtti. Hastanede kuvözde tutulan bebeklerin çıkarılması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle iletişim kurduklarını aktaran Berş, hastalara yardım için ise hastanede sadece 5 doktor bırakabildiklerini ifade etti. Berş "Yerinden edilmiş vatandaşların yanı sıra hasta ve yaralıların çıkış için toplandıkları manzara dehşet vericiydi. Aralarında elleri veya ayakları kesilmiş çocuklar vardı, babalarının kucağında taşınan çocuklar vardı" diye konuştu.Hastaneden çıkmak için tanklar arasından açılan bir koridordan geçtiklerini aktaran Berş, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni boşaltma sürecinde BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin desteğine izin vermediğini söyledi. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin kısıtlandığını vurgulayan Berş, "Güneyde ise hala hizmet veren hastaneler var. Gazze'nin güneyinde hizmet vermek üzere Ürdün, Katar ve Türkiye'nin kuracağı sahra hastaneleri bekleniyor" dedi.Siyonist İsrail rejimi Filistinliler'i 'güvenilir' diye sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyini ağır bir şekilde vuruyor. İşgal güçleri önce gün Han Yunus'a saldırı gerçekleştirdi. 2 bölgeye yönelik saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti. Filistinli yetkiler, 23 sivilin yaralandığını ve enkaz altında kalanların olduğunu ifade etti. Han Yunus'un Hamad bölgesinde Abu Hatab, Al-Mubasher ve Hassanein ailelerine ait 3 apartmanın bombalandığı belirtildi.İsrail çocuk, kadın, yaşlı demeden her sivili hedef olarak görüyor. Çocuk hastanesini bombalayan işgalci güçler, şimdi de Gazze Şeridi'nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait Fakhoora ve Tal al-Zaatar okullarına düzenlediği hava saldırılarında en az 200 kişi öldü. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 12 bin 300 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın.