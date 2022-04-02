Tahliyeler için Türkiye devrede

Rusya-Ukrayna krizinde barış için diplomasi trafiğini sürdüren Türkiye şimdi de insani koridor için devrede. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, insani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol'den tahliyeler konusunda arabulucu olması için Türkiye ile görüştüklerini söyledi. Zelenski paylaştığı video mesajında dün insani yardım koridorlarının Donetsk, Luhansk ve Zaporojiya bölgelerinde açıldığını belirtti. Böylece Mariupol başta olmak üzere bu bölgelerde yer alan kentlerden toplam 6 bin 266 sivili tahliye ettiklerini belirten Zelenski, Mariupol'den yaralıları ve ölenleri çıkarmak için ayrı bir görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı. Zelenski, "Hepsi bizim askerlerimiz ve sivillerimiz. Bu konuda Türkiye ile arabulucu olması için görüşüyoruz. Yakında daha detaylı bilgi verebileceğimi umuyorum" dedi.Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'da zorunlu askere davet alan genç çocukların ailelerini uyardı. Bu askerlerin Ukrayna'ya karşı savaşa gönderileceğini söyleyen Zelenski, "Bu birçok genç erkek için garantili ölüm demektir" dedi. Zelenski, Rusya'nın insanları askere almasını uluslararası insani hukukun ihlali olarak değerlendirdi.UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenski, Rus kuvvetlerinin geri çekildikleri bölgelerde bubi tuzakları bıraktığını iddia etti. Zelenski, "Bütün bölgeyi mayınlıyorlar. Evlere mayın koyuyorlar, ekipmanlara mayın koyuyorlar, hatta cesetlere bile mayın koyuyorlar" dediMilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'daki insani krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirten Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması, huzur ve istikrar için bir an önce ateşkes ilanının önemine vurgu yaptı. Akar, "Türkiye olarak Ukrayna halkına insani yardım sağlamaya devam ediyoruz. Tahliyeler konusunda da Türkiye üzerine düşen desteği veriyor" diye konuştu. Akar, "Özellikle Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı. ANKARAKaradeniz'de sürüklenen mayınlara ilişkin açıklama da yapan Bakan Akar, "Bu tehlikenin kimseye zarar vermeden ortadan kalkması için çalışıyoruz. Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Deniz trafiğinde herhangi bir sorun söz konusu değil" diye konuştu.