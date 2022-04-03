Tahliyeler için Türkiye devrede





Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Deniz trafiğinde herhangi bir sorun söz konusu değil" diye konuştu.