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Giriş Tarihi: 22.12.2021 15:19

Tahran’da metro hızlı trenle çarpıştı: 22 yaralı

İHA
Tahran’da metro hızlı trenle çarpıştı: 22 yaralı

İran’ın başkenti Tahran’da metro ile hızlı trenin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Tahran'da sabah saatlerinde Tahran-Karaj hattında çalışan bir metro, raydan çıkarak hızlı trene çarptı. Tahran Metrosu'nun 5. hattı üzerindeki Chitgar Metro İstasyonu yakınında meydana gelen kazada 22 kişi yaralanırken, 11 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.
İran Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, "Olay yerine 19 ambulans gönderdik. Çarpışma Tahran-Karaj arasında hizmet veren 5. Metro hattında sabah saatlerinde gerçekleşti" dedi.

METRO HIZLI TREN HATTINA GİRDİ

Tahran Metro Şirketi Genel Müdürü Ali Azadi ise, metronun hızlı tren hattına girdiğini belirterek, "Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ancak metronun hızlı tren hattına girdiği ve kazaya bunun neden olduğu anlaşılıyor" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Tahran’da metro hızlı trenle çarpıştı: 22 yaralı
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