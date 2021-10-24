Taliban buğdayla maaş ödeyecek

AFGANİSTAN
'DA yoksullara iş imkanı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek bir projede, çalışacak işçilerin her birine günlük 10 kilogram, mühendislere ise 16.5 kilogram buğday verilecek. Taliban yönetimi
Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Rıyazettin Şerifi, 40 bin kişiye istihdam sağlayacak İş Karşılığında Buğday Projesi'nin öncelikle Kabil
ve çevresinde, daha sonra da 34 ilde uygulanacağını belirtti. Devlete ait depolarda 55 bin ton buğday bulunduğunu vurgulayan Şerifi, mevcut buğdayı iş mukabilinde yoksul halka dağıtmak için bu projeyi planladıklarını vurguladı. AA