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Giriş Tarihi: 31.10.2021 22:25

Taliban teslim olan DEAŞ'lıları affetti

AA
Taliban teslim olan DEAŞ’lıları affetti

Taliban'ın Afganistan'ın Pakistan sınırındaki doğu Nangarhar vilayetinde teslim olan terör örgütü DEAŞ mensubu 65 kişiyi affettiği bildirildi

Nangarhar vilayetinden yetkililer, DEAŞ mensubu 65 kişinin Kot ve Batkot ilçelerinde, aşiret büyüklerinin arabuluculuğuyla istihbarat birimlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yetkililer, pişmanlıklarını dile getiren örgüt üyelerinin affedildiği, bu kişilerin tekrar silaha başvurmaları durumunda en ağır şekilde cezalandırılacağı bilgisini paylaştı.

DEAŞ yanlısı militanların Nangarhar'da birden fazla saldırı gerçekleştirmesinin ardından Taliban bölgede bu gruba karşı operasyonlarını sıklaştırmıştı.

Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde saldırlar düzenleyen DEAŞ, 8 Ekim'de Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlendiği bombalı saldırıda 46 kişi yaşamını yitirmiş, 143 kişi yaralanmıştı.

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Taliban teslim olan DEAŞ'lıları affetti
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