Taliban’dan flaş karar! Kadınlar kendi rızası dışında…

Bilgi ve Kültür Bakanlığına kadın haklarıyla ilgili makaleler yayınlama talimatı veren Taliban lideri Akhundzade, ilgili makamlara kararnamenin uygun şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Akhundzade, vali ve kaymakamları da kararnamenin uygulanmasında ilgili bakanlıklar ve Yargıtay ile kapsamlı iş birliği yapmaya çağırdı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de yaptığı açıklamada, "İlgili tüm örgütleri ve kişileri kadın haklarını gözetmek için ciddi adımlar atmaya yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.