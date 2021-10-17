Taliban’dan Türkiye mesajı: Kapımız size açık

Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine temaslarda bulunmak için Türkiye
'ye gelen Afganistan
'daki Taliban
hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile yaptığı görüşmeyi "Karşılıklı güzel mesajlar verildi" şeklinde özetledi. Muttaki, "Türkiye sizin için diğer ülkelerden farklı olarak ne anlam ifade ediyor?" sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye'nin iyi bir ekonomiye ve aktif faaliyet gösteren bir hükümete sahip olduğunu, dünyada özellikle de İslam dünyasında etkili bir diplomasi yürüttüğünü dile getirdi. Afganistan ve Türkiye'nin iki Müslüman ülke olarak tarihsel yakınlıkları olduğunu aktaran Muttaki, "Türkiye sahip olduğu imkânlarla Afganistan'da farklı alanlarda; örneğin, yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme konusunda ve Afganistan'ı yenileme, restore etme çalışmalarında iyi bir role sahip olabilir. Tüm alanlardan faydalanabilir" dedi.
PARAMIZI GASP EDİYORLAR
Afganistan'a ait olup ABD
tarafından bloke edilen rezervlerin, ülkenin imarı için başka devletlerin gönderdiği paralar olduğunu söyleyen Muttaki, "Afganistan halkı ne yaptı? Ne kusur işledi de bu para bloke ediliyor ve insanların hakkı verilmiyor?" şeklinde konuştu. Afgan halkı zor durumda bırakılıyor diyen Muttaki, "Türkiye, uluslararası alanda hukukun işletilmesi konusundaki girişimleriyle önemli bir ülke. Bu nedenle konuyu Türk makamlarıyla paylaştık. Onlar da dünkü basın toplantısında bu konuyu ön plana çıkarttılar. Gelecek günlerde de bu konuya önem verilmesini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
ABD'YE ZEYTİN DALI
Resmen tanınmış gibi birçok ülke ile etkileşimde olduklarını kaydeden Muttaki, bu devletlerle birçok konuda işbirliği yaptıklarını belirtti. Muttaki, Taliban hükümetinin henüz hiçbir devlet tarafından tanınmamasını "Afganistan halkının haklarının gasbedilmesi" olarak tanımladı. Bu durum DEAŞ'a yarıyor diyen Muttaki, "ABD ile diplomatik ilişki içinde olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Ülkede Çin hakimiyetinin arttığına yönelik eleştiriler konusunda ise Muttaki, 40 yıl sonra tüm ülkeyi kontrol eden bir hükümetin kurulduğunu, güvenlik sorununun çözüldüğünü kaydetti.
KRONİK SORUNLAR
Afganistan'da güvenlik sorununun sona erdiğini savunan Muttaki, "Hükümet, Afganistan'da yaşayan herkesin güvenliğini temin etmekle yükümlüdür. Biz güvenliğin sağlanması için tüm gayretimizi gösteriyoruz" dedi. " Kronik sorunlar nedeniyle ülkeyi terk eden Afganların geri dönüşleri için ekonominin iyi olması gerektiğinin altını çizen Muttaki, bu kişilerin güvenlik sorunları değil, ekonomik sorunlar nedeniyle ülkeyi terk ettiğini ileri sürdü.