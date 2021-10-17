Taliban’dan Türkiye mesajı: Kapımız size açık





Muttaki, "Türkiye sizin için diğer ülkelerden farklı olarak ne anlam ifade ediyor?" sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye'nin iyi bir ekonomiye ve aktif faaliyet gösteren bir hükümete sahip olduğunu, dünyada özellikle de İslam dünyasında etkili bir diplomasi yürüttüğünü dile getirdi.