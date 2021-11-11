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Giriş Tarihi: 11.11.2021 00:24

Taliban'dan yeni hamle! Afgan ordusuna 150 bin personel alacak

İHA
Taliban’dan yeni hamle! Afgan ordusuna 150 bin personel alacak

Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı

Taliban, Afganistan'da yeni ordu kurmaya başladı. Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı.

Fasihuddin, "Yeni Afgan ordusu için 150 bin savaşçı alarak başlayacağız" ifadelerini kullanarak, orduya alımların şu anda başladığına dikkat çekti.

Fasihuddin ayrıca, söz konusu alımlara eski Afganistan hükümeti döneminde görev yapanların da alınacağını ifade ederek, "Yolsuzluğa karışmamış olanlara öncelik verilecek" dedi.
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Taliban'dan yeni hamle! Afgan ordusuna 150 bin personel alacak
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