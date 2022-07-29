Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tam 183 milyon yıllık! Vahşi görünümlü balık...
Giriş Tarihi: 29.7.2022 12:28

Tam 183 milyon yıllık! Vahşi görünümlü balık...

AA
Tam 183 milyon yıllık! Vahşi görünümlü balık...

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bir kazı alanında oldukça "vahşi görünümlü" bir balık fosili bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Jurassic kazı alanında bulunan orkinos benzeri bir yırtıcı olan ve oldukça iyi korunmuş Pachycormus adlı türün fosili, iri dişleri ve gözleri ile bir saldırı başlatmak üzere olduğu izlenimi veriyor.

SIĞIR ÇİFTLİĞİNDE BULUNDU

Tür, fosil avcıları Neville ve Sally Hollingworth tarafından bir sığır çiftliğinin yakınında bulundu. Fosilin bulunduğu bölgede 183 milyon yıl önce ılık tropikal okyanusun olduğu tahmin ediliyor.

Hollingworth çifti, son derece verimli fosil alanlarını belirleme konusundaki ünleriyle biliniyor.

Çift kısa süre önce de Cotswold Su Parkı yakınında mamut kalıntıları ortaya çıkarmıştı.

Ayrıca, çift yine ülkenin kuzeyindeki bir taş ocağında denizyıldızı, deniz kestanesi ve yılanyıldızları gibi binlerce fosilleşmiş derisidikenliyi keşfetmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tam 183 milyon yıllık! Vahşi görünümlü balık...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA