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Giriş Tarihi: 19.12.2024

Tankerden sızan petrol Rusya sahiline ulaştı

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Tankerden sızan petrol Rusya sahiline ulaştı
Karadeniz'deki fırtına nedeniyle kazaya karışarak hasar gören iki ayrı tanker gemisinden sızan petrol, Rusya'nın bazı sahil kentleri açıklarında kirliliğe yol açtı. Kerç Boğazı'ndaki fırtına nedeniyle yaşanan kazaların ardından meydana gelen petrol sızıntısı, Rusya'nın Temryukskiy ve Anapa bölgelerindeki sahil şeridinde doğal yaşamı olumsuz etkiliyor. Etkilenen yaban kuşlarının, gönüllülerce kurtarma çalışmaları görüntülere yansıdı. Yetkililer, yaklaşık 4 bin gönüllünün kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini paylaştı.
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Tankerden sızan petrol Rusya sahiline ulaştı
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