Tansiyon bir anda yükseldi! Kuzey Kore drone’u sınırı geçti: Ateş açıldı...

Kuzey Kore'ye ait bir insansız hava aracının Güney Kore hava sahasını ihlal etmesinin ardından Güney Kore anında harekete geçti. Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada savaş uçakları ve helikopterlerin havalandığı ve uyarı atışı yaptığı açıklandı.

KUZEY KORE DRONE'U SEUL ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ

Kuzey Kore'ye ait bir drone'un Seul üzerinde görülmesinin ardından Incheon ve Gimpo havalimanlarındaki uçuşları askıya alındı.

Güney Kore televizyonu News1 ise Kuzey Kore'ye ait bir insansız hava aracının başkent Seul üzerinde görüldüğünü aktardı.