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Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:25 Son Güncelleme: 26.12.2022 12:25

Tansiyon bir anda yükseldi! Kuzey Kore drone'u sınırı geçti: Ateş açıldı...

Güney Kore ve Kuzey Kore hattında tansiyon bir anda yükseldi. Balistik füe denemelerine hız veren Kuzey Kore'ye ait bir drone Güney Kore'nin başkenti Seul üzerinde görüldü. Yaşanan gelişme sonrası hava trafiği durduruldu. Uyarı ateşi açıldı.

Tansiyon bir anda yükseldi! Kuzey Kore drone’u sınırı geçti: Ateş açıldı...

Kuzey Kore'ye ait bir insansız hava aracının Güney Kore hava sahasını ihlal etmesinin ardından Güney Kore anında harekete geçti. Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada savaş uçakları ve helikopterlerin havalandığı ve uyarı atışı yaptığı açıklandı.

KUZEY KORE DRONE'U SEUL ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ

Kuzey Kore'ye ait bir drone'un Seul üzerinde görülmesinin ardından Incheon ve Gimpo havalimanlarındaki uçuşları askıya alındı.

Güney Kore televizyonu News1 ise Kuzey Kore'ye ait bir insansız hava aracının başkent Seul üzerinde görüldüğünü aktardı.

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Tansiyon bir anda yükseldi! Kuzey Kore drone'u sınırı geçti: Ateş açıldı...
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