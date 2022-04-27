Tarihi bir satın alma gerçekleştirmişti! Elon Musk’ın Twitter planı ortaya çıktı





Spam botların engellenmesi tavsiyelerin arasında en ideal olanı... Zira büyük çoğunluk botlardan şikâyetçi... Örneğin bir hisse senedi veya kripto para ile ilgili gönderi atıldığında botların bunu algılayarak takipçilere fırsat vermeden kâğıdı satın alması sıkça eleştirilen bir konu. Musk satın almadan çok önce de Twitter'ın botlarla ilgili büyük bir sorunu olduğunu belirtmişti. Genelde belli bir merkezden kontrol edilen bot hesaplar, otomatik mesajlar atarak çeşitli konuları gündemde tutuyor.