Tarihi yapıda korkutan yangın

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunan tarihi Kurtuba Camii-Katedrali'nde çıkan yangın söndürüldü.

İspanyol basınına açıklama yapan Kurtuba Camii-Katedrali Sözcüsü Juan Jose Jimenez, yerel saatle 21.15'te (TSİ 22.15) çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Jimenez, yangının Kurtuba Camii-Katedrali'nin doğusunda 16. ve 17. yüzyıllardan kalma şapellerle dolu olan bölümde, rutin olarak kullanılan temizlik makinesi ve sandalyelerin bulunduğu "Almanzor" adlı kısımda çıktığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Jimenez, alevlerin çıkar çıkmaz tarihi cami-katedralin koruma planı kapsamında hemen üç itfaiye ekibinin müdahale ettiğini, kısa sürede bunun beşe çıkarıldığını aktardı. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.