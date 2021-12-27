‘Tarihte yeni bir sayfa açıldı’

Dünyanın
dört bir yanından on binlerce Müslüman'ı bir araya getiren Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının yıllık olarak düzenlediği MAS-ICNA Kongresi'ne katılmak üzere ABD
'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Chicago
Başkonsolosluğu'nda, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Türkiye'nin Washington
Büyükelçisi Hasan Murat Mercan
ve Chicago Başkonsolosu Engin Türesin
'in ev sahipliği yaptığı buluşmada konuşan Kalın, bir soru üzerine ABD'deki Ermeni lobisinin Türkiye karşıtlığını kimliğinin bir parçası haline getirdiğini aktardı.
'DİASPORA ÇÖKMEK ÜZERE'
Kalın, "Kafkaslarda çok farklı bir süreç ilerliyor, şimdi bu diasporanın bütün enerjisini üzerine bina ettiği yapı çökmek üzere. Yani Türk-Ermeni çatışması, Kafkaslarda artık sona eriyor. Karabağ
'ın özgürleşmesi ile birlikte, Azerbaycan
topraklarına katılması ile birlikte tarihte artık yeni bir sayfa açıldı orada" diye konuştu. Kalın, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerine de Türkiye'nin bölgesel politikasını ve son gelişmeleri değerlendirdi.