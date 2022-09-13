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Giriş Tarihi: 14.9.2022

Tarihten ders alın

Tarihten ders alın
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan'ın her fırsatta Türkiye'yi karalamaya çalıştığını dile getiren Akar, "Her olayı istismar etmek, çarpıtmak suretiyle yalanla, iftirayla üçüncü tarafları etkilemek, üçüncü taraflara Türkiye'yi şikâyet etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu manada gerçekten ikiyüzlü bir siyaset izlendiğini söylemek yanlış değil. İkiyüzlü bir siyaset var. Bir taraftan biz diyalogda ısrar ediyoruz, bunu anlar gibi buna cevap verecek gibi görünüyorlar, diğer taraftan da kendi başlarına kaldıklarında, üçüncü ülkelerle görüşmelerinde, konuşmalarında, her seferinde yalan ve inkâra dayalı olarak Türkiye'yi şikâyet etmeyi bir alışkanlık haline getiriyorlar" dedi.
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