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Giriş Tarihi: 16.9.2024

Tatar: Geri adım yok

Tatar: Geri adım yok
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda izledikleri yolun haklı olduğunu ve geri adım atılması söz konuş olmadığını bildirdi. Tatar, Kıbrıs konusunda ortaya konulan iki devletli çözüm politikasını Kıbrıs Türk halkının çoğunluğunun ve Türkiye'nin desteklediğini belirtti. Tatar, "Kıbrıs konusundaki yeni dönem politikalarımız doğrudur, haklıdır ve hiç kuşkusuz devam ettirilerek hedefe ulaştırılacak konumdadır. Hal böyleyken kendilerinin kafa karışıklığını, çelişkilerini bizim çelişkimiz varmış gibi yansıtmaya çalışanlar hatalıdır" dedi.
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Tatar: Geri adım yok
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