Tayland’da havai fişek faciasında ölü sayısı yükseliyor

Yaralılardan 111'inin tedavisinin tamamlandığı, hastanedeki 10 kişiden birinin durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği, ölen iki kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Narathiwas Valisi Sanan Pongaksorn, deponun başlangıçta market olarak açıldığını ve daha sonra depoya dönüştürülmesi için izin alındığını belirterek burada ruhsatsız şekilde havai fişek bulundurduğunu düşündüklerini söyledi.