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Giriş Tarihi: 15.1.2023 11:29

Tayland'da kutlamalar sırasında facianın eşiğinden dönüldü: 5'i çocuk 8 yaralı

Tayland'da geleneksel bir bayram kutlaması sırasında hediye dağıtan helikopter bölgedeki bir çadırı devirdi. Kaza nedeniyle 5'i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İHA
Tayland’da kutlamalar sırasında facianın eşiğinden dönüldü: 5’i çocuk 8 yaralı

Tayland'da dün düzenlenen Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hediye dağıtan helikopterin alçak uçuş gerçekleştirdiği sırada çadırı devirmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Tayland'da her yıl 14 Ocak'ta düzenlenen Çocuk Bayramı etkinliklerinde bu yıl facianın eşiğinden dönüldü. Tayland Askeri Donanması'na ait bir helikopter, Chanthaburi eyaletinde düzenlenen kutlamalarda davetlilere hediye dağıtmak üzere havalandı. Etkinlik alanında alçak uçuş gerçekleştiren helikopterin oluşturduğu şiddetli rüzgar alanda bulunan etkinlik çadırını devirdi. Kazada 5'i çocuk 8 kişi yaralanırken, 58 yaşındaki bir kadının kafasına aldığı darbe nedeniyle hayati riskinin bulunduğu belirtildi.

Tayland Askeri Donanması'nın kazadan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Askeri Donanma sözcüsü Pokkrong Monthatpalin, mağduriyetlerin giderilmesi adına maddi ve manevi destek sağlanacağının sözünü verdi.

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Tayland'da kutlamalar sırasında facianın eşiğinden dönüldü: 5'i çocuk 8 yaralı
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