Tayland’da sel felaketi: 3 ölü

Tayland'ın güneyindeki eyaletlerde devam eden şiddetli muson yağışları, nehirlerin taşmasına neden olurken, birçok yerleşim yeri, yollar ve tarım alanları sular altında kaldı. Yaşanan sel nedeniyle bölgedeki çok sayıda okulda eğitime ara verildi. Tren raylarının sular altında kalması nedeniyle şehirlerarası tren seferleri iptal edildi. Tayland Afet Önleme Departmanı tarafından yürütülen yardım operasyonlarında Tayland ordusu, sivil toplum örgütleri ve çeşitli arama kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Fırtına ve şiddetli yağışlardan etkilenen Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala ve Narathiwat eyaletlerinde su taşkınları sonrası bazı yerleşim yerlerine kara yolu ulaşımı tamamen kapanırken, bölge halkına botlarla gıda ve ihtiyaç yardımı dağıtıldı. Tayland Afet Önleme Departmanı söz konusu eyaletlerde 17-20 Aralık tarihleri arasında toplam bin 361 köyün sular altında kaldığını, 61 bin 940 kişinin selden ve yaşanan su baskınlarından etkilendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Narathiwat'ta sel sularına kapılan 3 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkenin ünlü tatil merkezlerinden Hua Hin'de ise denizlerde oluşan şiddetli gelgit sebebiyle plajlara kırmızı bayrak çekilirken, ziyaretçilerin denize girmemeleri için uyarılar yapılıyor.

Pazar günü gece saatlerinde Tayland Körfezi'nde donanmaya ait bir askeri gemi yaşanan fırtına sebebiyle arıza yapmış ve batmıştı. Kazada kaybolan 30 askerin arama-kurtarma çalışmaları da zorlu şartlar altında devam ediyor.