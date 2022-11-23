Tayland’dan Çin açıklaması: Anlaşmadan çekilebiliriz

Bangkok Post Gazetesi'nin haberine göre, Chomchoengpaet, 2017'de Çin ile yapılan denizaltı temin anlaşmasına dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oramiral Chomchoengpaet, denizaltıda hangi motorun kullanılacağına dair kendilerine bilgi verilmede gecikme yaşandığına dikkati çekerek, Çin'in, anlaşma uyarınca denizaltında kullanmayı taahhüt ettiği CHD620 tipi motorun kullanılmasını istediklerini kaydetti.

Tayland donanmasının Çin tarafıyla denizaltı projesine dair aralıkta görüşme yapacağını vurgulayan Chomchoengpaet, denizaltında hangi tip motor kullanılacağının bilgisini isteyeceklerini ve sözleşmeye aykırı bir durum halinde anlaşmadan çekilebileceklerini belirtti.

Tayland ve Çin'in devlete ait gemi inşa şirketi CSOC, 2017'de S26T Yuan sınıfı denizaltı projesinin için 393 milyon dolara anlaşmıştı.

Denizaltının 5 ila 6 yılda teslim edilmesi bekleniyordu.