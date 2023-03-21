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Giriş Tarihi: 21.3.2023 11:53

Tayvan Çin hattında yeni gerilim: Aptal değiliz!

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin’in Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış planı sunarken, Tayvan’ı savaş ile tehdit ettiğini belirterek, “Biz aptal değiliz. Barış mı istiyorsunuz? Her iki otokrat da tehditlerini, saldırganlıklarını ve yayılmacılıklarını derhal durdurmalıdır” dedi.

DHA
Tayvan Çin hattında yeni gerilim: Aptal değiliz!

Tayvan Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya ziyareti değerlendirildi.

Cinping'in Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış planıyla Rusya'ya gittiği yönündeki açıklamalara yanıt verilen paylaşımda, "Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve diğerlerine karşı savaş tehdidinde bulunurken, Ukrayna'ya karşı savaşı başlatan Rusya'ya bir barış planı önermek istiyor. Biz aptal değiliz. Barış mı istiyorsunuz? Her iki otokrat da tehditlerini, saldırganlıklarını ve yayılmacılıklarını derhal durdurmalıdır" denildi.

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Tayvan Çin hattında yeni gerilim: Aptal değiliz!
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