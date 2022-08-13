Tayvan krizinde gerilim tırmanıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası bölgede sular durulmuyor. Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, adayı kuşatan Çin'e karşı, Tayvan'a destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Campbell, gelecek haftalarda ABD'nin Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini belirtti. Öte yandan Çin Hava Kuvvetleri, Tayland ile ortak düzenlenecek askeri tatbikat için savaş uçaklarını gönderecek. Ayrıca Çin, Tayvan'ı ziyaret eden Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye yaptırım uygulayacak.