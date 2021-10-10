Tayvan liderinden Çin’e gözdağı

Tsai, Tayvan'ın bu gerilimler karşısında Japonya, Avustralya ve ABD gibi ülkelerle gayriresmi bağlarını güçlendirdiğini belirterek "Ancak ne kadar çok şey başarırsak, Çin'den gelen baskı da o kadar büyük olur." ifadelerini kullandı.

Törende, Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığı, bir dizi silahı ve savunma yeteneklerini sergiledi. Çin savaş uçaklarının, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim'de ve izleyen günlerde Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası ilan ettiği bölgeye girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.