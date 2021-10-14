Tayvan’da 13 katlı binada korkunç yangın! Alevler böyle sardı...

Tayvan haber ajansı CNA'nın Kaoşiong İtfaiye Dairesi yetkililerine dayandırdığı haberine göre, kentin Yançıng bölgesindeki ofis ve meskenlerin olduğu 13 katlı binada, yerel saatle 02.54'te yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın 07.17'de söndürebildi.

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Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından girdikleri binada 9 kişinin cansız bedenini buldu.

Yangından etkilenen 44 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.