Tayvan’da 6.8’lik deprem yolları ters çevirdi

Tayvan'da dün sabah saatlerinde meydana gelen 6.8'lik deprem fay hattının geçtiği yerlede yolları ters çevirdi. Deprem Ada'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung kenti yakınlarında 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssüne yakın olan iki katlı bir bina çökerken ölen ya da yaralanan olmaması mucize olarak değerlendirildi. Artçı sarsıntıların yaşandığı bölgede tsunami uyarısı verildi. Tayvan'nın Yujing bölgesinin yaklaşık 96 kilometre doğusunda önceki gün 10 kilometre derinlikte 6.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.