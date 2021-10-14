Tayvan’da facia: Alevler 46 can aldı

Tayvan
'ın Kaoşiong
kentinde 13 katlı bir binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti, en az 41 kişi de yaralandı. Ofis ve meskenlerin olduğu binada, yerel saatle 02.54'te yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 07.17'de yangını söndürebildiği ve 46 cesede ulaşıldığı aktarıldı. Yangından etkilenen yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Binada meskenlerin bulunduğunu vurgulayan yetkililer, 7. ve 11. katlarda enkazda kalanlar olabileceğini belirterek, ölü sayısının artabileceğini dile getirdi. Binanın yaklaşık 40 yıllık olduğu ve çökme tehlikesine karşı çalışmaların oldukça yavaş ilerlediği aktarıldı. Bölge sakinleri ise binada yaşayanların çoğunun yaşlılar olduğunu belirtti. Yangının birinci katta başlayıp tüm binaya yayıldığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.