Tayvan’da Khanun Tayfun’u hayatı olumsuz etkiledi: Gemi seferleri durduruldu, uçuşlar iptal edildi

OTOYOL 10 AĞUSTOS'A KADAR KAPALI KALACAK

Bölgeden gelen ilk haberlere göre otoyola toplam bin 200 metreküp toprak yığıldı. Yetkililer otoyolun en az 10 Ağustos'a kadar kapalı kalacağını duyurdu. Tayvan Merkezi Hava Bürosu, Khanun Tayfunu'nun Japonya'ya doğru hareket ettiğini ifade ederek yağışların ülke genelinde bir süre daha devam edeceğini ve halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.