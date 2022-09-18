Tayvan’ı karıştıran Pelosi Erivan’da

Ağustosayının başında yaptığı provokatif Tayvan ziyaretiyle Çin'in sert tepkisine yol açan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu kez Ermenistan'a gitti. Erivan'a iner inmez de saldırgan Ermenistan yerine Azzerbaycan'ı suçladı. "Azerbaycan'ın Ermenistan sınırına yaşa dışı saldırılar yaptığını ve bunu kınadıklarını" söyleyen Pelosi, "Bu ziyaretin Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına yaptığı yasa dışı ve ölümcül saldırılardan sonra yapılıyor olması, onu daha da önemli hale getiriyor" diye konuştu.Pelosi'nin açıklamalarına Azerbaycan'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'a yönelik asılsız ve haksız suçlamaların kabul edilemez olduğu belirtilerek, "ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez" denildi. Pelosi, Ermenistan'ın 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılmasından bu yana ülkeyi ziyaret eden en üst düzey ABD yetkilisi oldu. Geçen Salı günü Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır bölgesinde Ermeni askerlerin saldırısı sonucu 2020'den bu yana en kanlı çatışmalar yaşandı. Erivan, 135 askerinin, Azerbaycan ise 77 askerinin öldüğünü açıkladı. Çatışmalar, perşembe günü varılan ateşkesle durdu. Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2020'de altı hafta süren Karabağ savaşı Azerbaycan'ın kesin zaferiyle sonuçlanmıştı. Ermenistan işgal ettiği çoğu yerden çıkartılırken kritik bazı bölgelere ise 2 bin Rus barış gücü yerleştirlmişti.