Taziye ziyaretleri sürüyor

Türkiye'deki depremler dünya basınının ve ülkelerin önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra KKTC, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Yunanistan, İsrail'den bakanların ardından üst düzey ziyaretler sürüyor.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16 Mart'ta düzenleyeceği bağışçılar konferansına hazırlık amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulunacak.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, deprem bölgesine hareket etti. Faeser, depremin Türkiye ve Suriye'de yol açtığı akıl almaz yıkımı ve sonsuz acıyı görmenin herkesin yüreğini parçaladığını söyledi.Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye yönelik desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Türkiye ve Suriye'de daha fazla can kaybı, yaralanma ve travmaya neden olan sarsıntılardan endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Atina'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken önceki gün Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak "Yıkıntıları gördüm, yürek parçalayıcıydı" dedi.Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal arama kurtarma ekibini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremle ilgili derin kaygı duyduklarını belirterek, ABD'nin bu kapsamda desteklerinin devam edeceğini söyledi.Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Hatay merkezli depremlerle ilgili durumu yakından takip ettiğini ve Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Suriye'nin Halep kentine bağlı Cinderes kasabasında enkaz altında dünyaya gelen bebek, kurtarıldığında annesine göbek kordonuyla bağlıydı. Annesi doğumdan hemen sonra hayatını kaybetti. Sağlık görevlilerinin Arapça 'Mucize' anlamına gelen "Aya" adını verdikleri bebeğe şimdi annesinin adı olan Afraa ismi verildi. Afraa'yı halası evlat edindi.Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak Kosova'ya dönen Kosova Güvenlik Gücü askerleri, Priştine Havaalanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, "Bu zor günde, dost Türkiye Cumhuriyeti halkının yanında olmak bizim müttefikleri olarak görevimizdir" dedi.Kurtarma çalışmalarına katılan ve görevini tamamlayarak ülkesine dönen Kırgızistan ekibi, havalimanında törenle karşılandı.ABD'li ekip dün ülkelerine döndü. Andrew Johnson, görev boyunca unutamadığı bir anın sorulması üzerine, Türk halkının ağır kayıp verdiği böylesi zor bir zamanda bile büyük bir misafirperverlik gösterdiğini söyledi.ABD'li Paul Serzan, tanık olduğu geniş çaplı yıkımın ve orada yaşadıklarının "hayat değiştiren bir tecrübe" olduğunu belirtti.Bosna Hersek'te deprem bölgesi için yardım seferberliği başlatıldı. Pomozi. Ba adlı insani yardım kuruluşu "Ninelerimiz umre ve hac için biriktirdiği paraları Türkiye'ye destek için getirdi" mesajını verdi.