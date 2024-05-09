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Giriş Tarihi: 9.5.2024 02:49

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kübalı mevkidaşı ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temasları kapsamında, Küba'nın başkenti Havana'da Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile bir araya geldi

DHA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kübalı mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den 'Meclis Başkanı' düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğimiz Küba'da, Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile bir araya geldik. Görüşmemizde, parlamentolarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmenin, dostluk gruplarımız ve ihtisas komisyonlarımız arasındaki karşılıklı temas ve görüş alışverişini artırmanın önemini vurguladık. Türkiye ve Küba parlamentoları arasında imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile kuracağımız çalışma grubuyla, ilişkilerimizin daha da üst seviyelere taşınacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kübalı mevkidaşı ile görüştü
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