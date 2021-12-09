TBMM Başkanı Şentop, Nijer Ulusal Meclis Başkanı Ouamar ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İSİPAB İcra Komitesi'nin 46'ncı toplantısında, Nijer Ulusal Meclis Başkanı Seini Ouamaru ve parlamento heyeti üyeleriyle birlikte bir görüşme gerçekleştirdi.

UZUN YILLARA DAYANAN DOSTLUK

Şentop, görüşmede Nijer ile Türkiye arasında uzun yıllara dayanan bir dostluk olduğunu vurguladı.

Şentop, "Sizi ve değerli parlamento üyelerini burada ağırlamaktan çok memnunuz. Türkiye'nin dönem başkanlığında İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği'ni olması gereken hüviyetine kavuşturmak için el birliğiyle çalışacağız. 2020 yılında gerçekleştirilen seçimin de ülkenize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Nijer Ulusal Meclis Başkanı Seini Ouamaru da Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği'nin sizin başkanlığınızda büyük işler yapacağını biliyorum. Sizi en yakın zamanda Nijer'e bekliyorum." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ikili görüşmelere devam ediyor.