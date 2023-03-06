TBMM İnsan Hakları Komisyonu İslamofobi raporunu hazırladı: Muhammet iken iş yok, Frederic iken var

TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun kurduğu Irkçılık ve İslamafobi Alt Komisyonu, Fransa, Almanya, Hollanda ve Fransa'da incelemeler yaptı, uzmanları dinledi. Komisyonun hazırladığı 155 sayfalık raporunda yer alan tespit ve öneriler şöyle:

ÜSTÜN IRK GÖRMELERİNDEN KAYNAKLANIYOR

"Avrupa'da hâlen daha etnik ve kültürel ırkçılığın mevcut olması; aslında kendilerini üstün ırk olarak gördüklerini, İslam'ın şiddeti dışlamayan bir din olduğuna dair batıl düşüncelerin varlığını ve bunların büyük bir kesim tarafından da kabul gördüğünü gösterir.

MÜSLÜMANLAR ARASI BİRLİK

Gerek Batılıların gerekse Müslümanların birbirlerini öteki olarak görmekten vazgeçmesi ve ortak bir noktada buluşarak sorunları çözme iradesini ortaya koyabilecekleri bir zemin oluşturulmasıdır.

AMAÇ GÖÇMENLERDEN ARINDIRILMIŞ AVRUPA

Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobik eylemlerin esas amacının göçmenlerden ve Müslümanlardan arındırılmış bir Avrupa tesis etmek olduğu gerçeği karşısında bu tarz düşünce ve eylemlerin Avrupa'nın demokratik hukuk düzenini ve toplumsal barışını bozacağı ortaya konulmalıdır. Avrupa'nın tamamında faaliyette bulunabilecek bir organizasyon kurulmalıdır.

SESSİZ YAHUDİ DÜŞMANLIĞINDA GÖRÜLDÜ

Avrupa'da hâkim olan ötekileştirici düşünce karşısında her zaman bu uygulamalara karşı sesini yükseltmesidir. Örgütlü itiraz yükseltilmediği her geçen gün örgütlü ayrımcılık ve uygulamaların artmasının önüne geçilmesi daha da zorlaşmaktadır. Nitekim tarih, sessiz kalındığı takdirde nelerin yaşanabileceğini, geçen yüzyıldaki Yahudi düşmanlığı örneğinde çok net bir biçimde göstermiştir.

MEDYA İLE SIKI İLETİŞİM

Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobinin en büyük nedeninin medyada yer alan yayınlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu şekilde yayın yapan medya organları ile iletişim kanallarının açık tutulmasında fayda var.

DİJİTAL OYUNLARA DİKKAT

Sinema sektöründeki İslam karşıtı yapımlar ile toplumların bütün kesimlerine İslamofobik düşünceler aşılanırken dijital oyunların hedef kitlesi genellikle çocuklar ve gençler olmaktadır. Müslümanlar, sinema sektöründe artık izleyici olmaktan çıkarak gerçek İslam'ı ve Müslümanları anlatan iddialı bir sinema sektörü oluşturmalıdır.

İSLAMOFOBİ KURUMSALLAŞTI

Avrupa'da ırkçılık ve İslamofobinin kurumsallaştığı ortadadır. Bu nedenle bahse konu kurumsallaşmanın daha da derinleşmesini önlemek ve en nihayetinde ortadan kaldırmak amacıyla özellikle kolluk teşkilatı başta olmak üzere kamu personelinin bu konuda ciddi bir eğitimden geçirilmesi gerekir.

TOPLUMSAL HAYATA KATILIM

Avrupa'da yaşayan yabancıların ve Müslümanların toplumsal hayata katılma konusunda daha istekli ve girişken olmaları gerekir.

MUHAMMET'E İŞ YOK

Avrupa'da görüşülen Türk vatandaşların en önemli şikayetlerinden biri Muhammet gibi isimler taşıyanların iş başvurularının geri çevrildiği oldu. Hollanda'dan bu konuda bir örnek verilerek, "Bir vatandaşımız Muhammet ismi ile yaptığı başvuru reddedilince aynısını Frederic olarak yapmış ve kabul edilmiş" dendi.

TÜRK VATANDAŞI YOK

Fransız yetkililer ile yapılan görüşmelerde heyete "Hiçbir Türk vatandaşı terör olaylarına katılmadı" bilgisi verildi.

BUDİZM ZENGİNLİK

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre yüzde 54 İslam'ı tehdit olarak görüyor. Ama Budizm, Hinduizm gibi inanışlar "zenginlik" olarak algılanıyor.