TDT İçişleri Bakanları Kırgızistan’da toplandı

TürkDevletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi. Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya temsil etti. Toplantıda Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov, Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı. Basına kapalı toplantının sonunda Sonuç Bildirgesi imzalandı ve bir sonraki toplantının Azerbaycan'da yapılacağı açıklandı.