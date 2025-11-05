Tecavüzcülere değil suçu ortaya çıkarana tepki

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten sonra işlediği binlerce savaş suçunun yalnızca birinin, eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi tarafından basına sızdırılmasının ardından aşırı sağcı hükümet, Filistinli esire tecavüz yerine, suçun ve suçlunun ifşa edilmesine tepki gösteriyor. Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin, Gazze'den alıkonanların tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde, askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Aşırı sağcı bakanların ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da gözaltına alındı. İsrail'de hükümet Filistinli esire tecavüz yerine "suç ve suçlunun ifşa edilmesine" tepki gösteriyor.