‘Tehlikeyi önceden gördü’

ALMAN medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland da (RND), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tehlikesini önceden gördüğüne dikkat çekti. RND'de yer alan yorumda, Erdoğan'ın savaşı önceden görüp arabuluculuk teklif ettiği hatırlatılarak "O dönemde Batı'da çok azı yakın zamanda olacak bir Rus işgaline inanıyordu" ifadelerine yer verdi. Yorumda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin yıldırılmasına izin vermiyor: Savaşı müzakere masasında bitirmek için Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olmak istiyor" denildi.