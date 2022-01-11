Tek yaptığı koronavirüs hastalarını tedavi etmekti... Çinli doktora hapis şoku!

Hastanede, korona hastalarının tedavisi için oluşturulmuş bir klinik bulunmamasına rağmen 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında hastaları kabul eden doktor, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü engellemekle suçlanıyor. Guo, suçlu bulunması durumunda 7 yıl hapis cezası alabilir.

Çinli yetkililer, doktorun neden bu şekilde bir karar aldığını bilmediklerini açıkladı.

Çin'de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken Covid-19 nedeniyle 4 bin 636 can kaybı olduğu bildirildi.