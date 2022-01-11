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Giriş Tarihi: 11.1.2022 16:53

Tek yaptığı koronavirüs hastalarını tedavi etmekti... Çinli doktora hapis şoku!

İHA
Tek yaptığı koronavirüs hastalarını tedavi etmekti... Çinli doktora hapis şoku!

Çin’in Zhoukou kentinde bir doktor, karşı karşıya kaldığı suçlamalarla şoke oldu. Çalıştığı hastanede koronavirüslü hastaların tedavi edildiği “ateş kliniği” bulunmamasına rağmen tedavi uygulamakla suçlanan Guo soy isimli doktor, suçlu bulunması halinde 7 yıl hapis cezası alabilir.

Çin'de Covid-19 hastaları ve belirtileri gösteren kişiler, hastanelerde özel olarak oluşturulan "ateş kliniklerinde" tedavi ediliyor.

7 YIL CEZA ALABİLİR

Çin'in Hennan eyaletine bağlı Zhoukou kentinde bir doktorun çalıştığı hastanede ateş kliniği olmamasına rağmen Covid-19 belirtileri gösteren hastaları tedavi ettiği ortaya çıktı.

Hastanede, korona hastalarının tedavisi için oluşturulmuş bir klinik bulunmamasına rağmen 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında hastaları kabul eden doktor, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü engellemekle suçlanıyor. Guo, suçlu bulunması durumunda 7 yıl hapis cezası alabilir.

Çinli yetkililer, doktorun neden bu şekilde bir karar aldığını bilmediklerini açıkladı.

Çin'de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken Covid-19 nedeniyle 4 bin 636 can kaybı olduğu bildirildi.

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Tek yaptığı koronavirüs hastalarını tedavi etmekti... Çinli doktora hapis şoku!
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