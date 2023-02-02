Tekerlekli sandalyeye mahkum Anthony Lowe’u öldürmüşlerdi: ABD polislerine soruşturma açıldı

Huntington Park Polis Departmanı'ndan 30 Ocak'ta yapılan açıklamada, polislerin bir bıçaklama olayına müdahale ettiği ve kurbanın, şüphelinin eşkalini verdiği bildirildi. Şüphelinin tekerlekli sandalyesini terk ettiği, kurbana yaklaştığı ve kasap bıçağıyla onu göğsünden bıçakladığı, ardından tekerlekli sandalyeye dönüp olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Polis ifadesine göre, Lowe yakalandığında sözlü uyarıları dinlemedi ve ilerlemekle veya polisleri bıçaklamakla tehdit etti.