Teklif depotizosu bile 250 bin dolar

ABD
'nin en büyük ve en pahalı ultra lüks malikanesi gelecek ay satışa çıkıyor. 295 milyon dolar (yaklaşık 4 milyar lira) değer biçilen "The One" adındaki malikane, Los Angeles
'ın Bel Air mahallesinde Santa Monica Dağları
'nın eteklerinde yer alıyor. Yaklaşık 15 dönümlük arazideki mega konut, şehre ve Pasifik Okyanusu
'na bakan yüksek bir konuma sahip. Her ayrıntının düşünüldüğü konutta yok yok. 21 yatak odası bulunan evde 49 banyo, iki katlı özel bir kütüphane ve VIP alanına sahip bir gece kulübü var. Konutun şanslı yeni sahipleri 30 arabalık garajı, yaklaşık 120 metrelik özel koşu parkurunu, 5 yüzme havuzunu, 40 kişilik bir sinemayı ve bowling salonunu kullanabilecek. Ultra lüks mülk Beyonce
ile Jay Z, Avicii
ve Calvin Klein
gibi ünlülerin satın aldığı evleri tasarlayan mimar Paul McClean
'ın imzasını taşıyor. Modern çizgilere sahip malikane, renkleri, tasarımı ve ışıltısıyla dikkat çekiyor. Müzayede açıklamasında, "Los Angeles'ta bir daha asla bu büyüklükte bir ev inşa edilmeyecek. The One kendi sınıfındaki yerini hep koruyacak" ifadeleri yer alıyor. Dev mülke sahip olmak isteyen potansiyel alıcıların ise öncesinde "250 bin dolar (yaklaşık 3.35 milyon lira) teklif depozitosu" vermesi gerekiyor. Mega malikanenin emlak satış rekorlarını kırabileceği belirtiliyor. DIŞ HABERLER