Teknelerin üzerine kaya düştü: 10 ölü

Brezilya
'nın Minas Gerais eyaletinde
, turistik bir koydaki teknelerin üzerine büyük kaya parçasının devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a çıktı. Capitolio
kentinde büyük kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu kaza yerinde kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. Olayda 4'ü hastanede tedavisi devam eden 32 kişi yaralandı. Düşen dev kaya, 2'si doğrudan 2'si dolaylı 4 tekneyi etkilemişti. Uzmanlar, kayanın şiddetli sağanaklar nedeniyle yaşanan erozyon nedeniyle düştüğünü tahmin ediyor.