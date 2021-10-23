Giriş Tarihi: 24.10.2021

‘Teknik çalışma başlatıldı’

Bakan Akar, ABD’den F-16 tedarikine ilişkin soruya, “Stratejik müttefikimiz, dostumuz ABD’den hem blok 70 Viper F-16 tedariki hem de elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz” yanıtını verdi