Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Savunma Bakanları Toplantısı
sonrasında gazetecilerle Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ABD'den F-16 tedarikine ilişkin soru üzerine Akar, "Topraklarımızı ve bu çerçevedeki hak ve hukukumuzun korunması bizim vazifemiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 80'lere yaklaştığını dile getiren Akar, "Birçok ihtiyacımızı yerli olarak karşılayabilecek durumdayız. Bunun dışında karşılamamız gereken ihtiyaçlarımız da var. Bu manada elimizdeki F-16'ların yenilenmesi lazım. Stratejik müttefikimiz, dostumuz ABD'den hem blok 70 Viper F-16 tedariki hem de elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
OPERASYON MASADA
Akar, "30 Ekim'de Roma
'da Liderler Zirvesi yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın (Joe) Biden görüşecek. Buradaki temaslarla o zirvenin olumlu, yapıcı, rahat, sorunları çözücü şekilde gerçekleşmesine yönelik elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Bakan Akar, başta DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere, Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini vurguladı. Suriye
ve Irak'ın kuzeyindeki terörist unsurların varlığına ilişkin soru üzerine Akar, hedeflerinde "sadece teröristlerin olduğunu" dile getirdi. Türkiye'nin, Suriye'de hayatın normale dönmesi için çalıştığını aktaran Akar, İdlib'deki gelişmelere değinerek "Oradaki varlığımız rejimin katliamlarını engelliyor. Bu da göç dalgasını ve radikalleşmeyi durduruyor" diye konuştu. Akar, Suriye'de son dönemde gerçekleşen PKK/ YPG saldırılarına ilişkin "Olayları çok yakından takip ediyoruz. Hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi bundan sonra da yapılacak" dedi.
'YUNANİSTAN MACERAYA GİRİŞMESİN'
YUNANİSTAN ile Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözümünden yana olduğunu belirtti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos
ile NATO Karargahı
'nda görüştüklerini hatırlatan Akar, "Görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz" dedi. Akar, "Bu arada bazı ülkelerin de kışkırtma ve teşvikiyle silahlanma başta olmak üzere bazı eylemler ortaya çıkıyor. Bunların orta ve uzun vadede hiçbir yararının olmadığının bilinmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu. Akar ayrıca, "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranmasının hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar vereceğini, güveni sarsacağını herkesin bilmesi gerekir" dedi. Yunanistan'ın son dönem girdiği "silahlanma yarışına" ilişkin ise Akar, "Türkiye, müttefikleri ve ortakları içing üvenilir, güçlü ve etkin bir müttefiktir. Yunanistan'ın böyle maceralara girmesinin Yunan halkının hayatını daha da zorlaştıracağını görmek lazım" dedi.