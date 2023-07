NEW York'ta teknoloji alanında çalışan Türkler, Türkevi'ndeki tanışma etkinliğinde bir araya geldi. Söz konusu program, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile "Turks in Tech" topluluğunun kurucusu Aykut Karaalioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Özgür, ABD'de teknoloji sektöründeki Türklerin kendi ülkelerine tecrübe aktarımı gibi katkılarda bulunabileceklerini belirtti.