Teknoloji, su savaşlarını büyütüyor

Euronews haber sitesi, su savaşlarını haberleştirdi. 'Veri merkezleri, kurak bölgelerdeki durumu kötüleştiriyor' denilen haberde bulut bilişim ve yapay zekâya olan talebin artmasıyla birlikte, büyük şirketlerin sahip olduğu veri merkezi sayısının dünya genelinde yüzde 78 artacağının hesaplandığı kaydedildi. Veri merkezleri için büyük miktarda su kullanılması su savaşı riskini körüklüyor. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı'nın 'Enerji ve Yapay Zekâ' başlıklı raporu yayımlandı. Buna göre veri merkezleri kaynaklı elektrik talebinin 5 yılda yaklaşık yüzde 130 artması bekleniyor. Veri merkezleri 2024'te 415 teravatsaatle küresel elektrik tüketiminin yüzde 1.5'ini oluştururken, bu tüketimde en büyük payı yüzde 45 ile ABD ve yüzde 25 ile Çin aldı.