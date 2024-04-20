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Giriş Tarihi: 21.4.2024

Teknoloji yarışı beyne taşındı

Teknoloji yarışı beyne taşındı
ABD'li işadamı Elon Musk'ın beyin çipi geliştiren şirketi Neuralink ile ABD'li iş insanları Bill Gates ve Jeff Bezos'un yatırımcıları olduğu Synchron'un çalışmalarıyla felçli hastaların düşünceleriyle çeşitli aktiviteler yapmasını hedefleyen beyin çipi teknolojisinde yarış hızlanıyor. Neuralink'in beyin çipi yerleştirilen felçli hasta Noland Arbaugh'un satranç oynadığı anları X'teki canlı yayınında paylaşmasıyla çip teknolojisinde gelinen son nokta, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Musk ve bir grup nörolog tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.
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Teknoloji yarışı beyne taşındı
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