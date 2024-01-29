Teksas dikenli telleri güçlendiriyor

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kaldırılması yönünde aldığı karara ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ısrarına rağmen Teksas Valisi Greg Abbot, Meksika sınırına çektiği dikenli telleri güçlendirmeye devam ediyor. Bölgede, emirleri doğrudan Teksas Valisi'nden alan ulusal muhafızlar ile federal ordu birlikleri arasında gerilimli bekleyiş sürüyor. Eyalet sınır muhafızlarının Rio Grande Nehri'nin ABD tarafında konteynerlerden oluşturulan duvarın üstüne çektiği dikenli telleri dün de güçlendirmeye devam ettiği gözlendi. Ayrıca eyalet güçlerine ait devriye botlarının, iki ülke arasında sınırı oluşturan Rio Grande Nehri üzerinde devriye turlarını artırdığı dikkati çekti. Teksas ile Washington arasındaki çekişmede 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri Teksas'ı destekliyor.